Cagliari, Keita: "Convinto dal presidente Giulini"

CAGLIARI - “Sta cominciando un’avventura importante a livello personale e professionale, sono contento per questa sfida e voglio dimostrare in campo tutto il mio valore”. Parola di Keita Baldé, neo attaccante del Cagliari, ai canali ufficiali del club rossoblù. “Mi ha convinto il presidente Giulini, il suo interessamento è stato così forte che mi ha reso subito felice - ha spiegato l’attacante -. Sono un giocatore veloce e a cui piace il dribbling, puntando l’avversario anche in ripartenza, aiutando la squadra a salire. Negli ultimi anni ho cambiato un po’ di posizioni, ma ho cominciato da esterno d’attacco. Ad ogni modo, davanti, posso giocare in tutte le posizioni ed essere il primo senegalese della storia del Cagliari per me è importante. La Sardegna? Sono già innamorato di questo posto, ci venivo spesso in vacanza e ora ci vivrò: mia moglie è italiana e la mia famiglia è contentissima”. La chiosa è sugli obiettivi stagionali. “Penso che il Cagliari meriti più della salvezza, noi non dovremo accontentarci e provare sempre a fare il massimo possibile”.