Acerbi: "In campo senza riscaldamento. Italia, che gruppo"

ROMA - L'Italia conquista il pass per gli ottavi di finale degli Europei dopo il netto successo per 3-0 contro la Svizzera, queste le parole di Francesco Acerbi entrato in campo per sostituire l'infortunato Giorgio Chiellini. Il difensore della Lazio ai microfoni della Rai nel post partita ha dichiarato: "Se possiamo arrivare sino in fondo? Il gruppo fa la differenza sempre. Magari ci sono altre squadre piùà attrezzate ma noi abbiamo qualcosa di più nel gruppo. E poi sognare non costa nulla".