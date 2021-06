Lazio, Sarri vuole un confessionale in ritiro: serve per due motivi

Un confessionale per Sarri. Sarebbe meglio dire ufficio. Sotto le Tre Cime di Lavaredo, davanti al lago di Santa Caterina e con le montagne dolomitiche a circondare Auronzo di Cadore, assume un significato quasi ascetico. La full immersion del Comandante, sin dalle prime ore di ritiro in Veneto (dal 10 al 28 luglio), si trasformerà in un esame continuo della Lazio. Colloqui individuali con i giocatori, per guardarli negli occhi e conoscerli meglio. Riunioni con lo staff per pianificare e avere il pieno controllo del lavoro di preparazione al prossimo campionato.