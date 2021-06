Donnarumma: "Voglio vincere l’Europeo e il Pallone d’Oro"

"Sono Gigio Donnarumma e il mio obiettivo è sempre stato diventare il numero uno dei numeri uno". Inizia così il video realizzato da Red Bull per raccontare la storia di uno dei più portieri più forti del mondo. Il numero 1 della nazionale italiana racconta la sua infanzia e i primi passi che lo hanno portato a superare il record di 1.143' consecutivi senza subire reti che apparteneva ad una leggenda come Dino Zoff. Per la precisione Donnarumma prima del gol di Kalajdzic, ha raggiunto 1.168' di imbattibilità con gli azzurri. Fondamentale anche il supporto della famiglia: "Abitavo a Pompei con mia sorella e in camera avevo i poster di Buffon e Dida. All’inizio non mi allenavo bene, era solo un divertimento. Avevo 5 anni quando mio zio, Ernesto Ferraro, ha iniziato a portarmi al campo e ho subito capito che mi sarebbe piaciuto fare il portiere".