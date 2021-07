Spinazzola a Trigoria dopo l'intervento: subito colloquio con Mourinho VIDEO

ROMA - Sempre sorridente e pronto a lavorare per tornare in campo. Leonardo Spinazzola questo pomeriggio alle 14.15 è sbarcato all'aeroporto di Ciampino con un volo privato proveniente dalla Finlandia. Ieri il terzino della Roma era stato operato dal dott. Lempainen dell'Hospital NEO di Turku per la rottura del tendine d'Achille subita nella gara di venerdì scorso tra Italia e Belgio: "Per questa sera ho mandato un messaggio in privato ai miei compagni di squadra", ha dichiarato il terzino in stampelle e col gesso al piede dopo l'intervento.