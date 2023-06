Rabbia Nicolato dopo il ko dell'Italia: "Incredibile, fatico a parlare"

Le parole non tagliano quanto dovrebbero, ma la faccia di Paolo Nicolato dice tutto per una sconfitta che costringe subito a rincorrere e a non sbagliare la partita di domenica contro la Svizzera. Una sconfitta figlia dei clamorosi errori dell’arbitro Lindhout e dei suoi assistenti. «Abbiamo disputato un buon incontro - aggiunge il tecnico azzurro - con corsa e ripartenze, con occasioni costruite e non capitalizzate contro una Francia che, ripeto, rappresenta il top. Meritavamo di più, ma non disperdiamo le energie anche mentali che ci serviranno per la Svizzera: le partite si decidono sugli episodi e noi stavolta siamo stati come minimo sfortunati».

Grande Italia

A Nicolato ha fatto eco Carnesecchi, anch’egli visibilmente contrariato. «Spirito e orgoglio elevati, qualità elevata. Grande Italia: siamo stati superiori, ma non è bastato. Usciamo battuti, però con la consapevolezza di essere un’ottima squadra. Prepariamo bene l’impegno per la Svizzera che è come una finale per noi. Le mie parate? Mi interessano poco, sono amareggiato e triste per il risultato». Rovella ci mette grinta e determinazione. «C'è delusione, tanta delusione, soprattutto perché abbiamo disputato una grande gara e non meritavamo la sconfitta. Non pensiamo agli episodi, ma alle prossime due partite che permetteranno di qualificarsi a un’eccellente Italia». Il punto è di Gnonto. «Abbiamo dimostrato le nostre qualità, giocando alla pari contro una squadra forte. Prendiamo le cose positive e proiettiamoci sulla Svizzera: non è andata come volevamo, ma dobbiamo continuare così».