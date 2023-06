Europei Under 21: Ucraina a punteggio pieno, pareggia il Portogallo

ROMA - Seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 21. Nel gruppo A, la Georgia si porta al comando con il pareggio in rimonta (2-2) contro il Belgio del milanista De Ketelaere: i 'Diavoli rossi' volano sul 2-0 nella prima frazione di gioco grazie alle reti di De Cuyper (al 15' su assist del centrocampista del Milan Vranckx) e Ramazani (38'). I biancorossi si ricompattano e nella ripresa accorciano le distanze con Tsitaishvili (52') per poi trovare il pareggio con Guliashvili al minuto 87. La Nazionale del ct Svanadze conquista così la vetta (prima a 4 punti) proprio davanti al Belgio che sale a 2 punti. Olanda (2) e Portogallo (1) non vanno invece oltre l'1-1: vantaggio lusitano con Andre Almeida del Valencia nel primo tempo (20') e pareggio 'oranje', nella ripresa, firmato dall'attaccante dell'Ajax Brobbey (78').