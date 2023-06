Europei Under 21, l'Italia si qualifica se: tutte le combinazioni

C'è un’ Italia Under 21 da stropicciarsi gli occhi ed è quella che fa tre gol in 45 minuti alla Svizzera . E ce ne è un’altra che non t’aspetti, che in sette minuti di ripresa va in affanno, di reti ne subisce due e trema . Sembrano davvero due partite in una. E anche la Svizzera cambia completamente, ma in meglio, attraverso quattro accorgimenti con cui Rahmen ha creato difficoltà all’Italia. Comunque, bisogna saper essere pragmatici : per restare padroni del proprio destino in questo Europeo Under 21, bisognava rispondere allo scempio arbitrale subito con la Francia vincendo. E alla fine i tre punti sono arrivati. Certo, bisogna tenersi cara la squadra azzurra del primo tempo e augurarsi di non rivedere quella stanca e un po’ annebbiata della ripresa. Perché per vedere i quarti bisognerà battere anche la Norvegia mercoledì. E pur con tutta la voglia di dimenticare l’obbrobrio di Francia-Italia per concentrarsi sul campo (il rigore non dato, il fallo sul 2-1 dei Bleus non visto e il gol fantasma di Bellanova ignorato), quella macchia - signori della Uefa - resta e condiziona . Non la cancellerà il dietrofront con la tecnologia prima negata e ora inserita dai quarti. Ha pesato - bravo Nicolato a non farlo vedere - anche nella preparazione della gara di ieri.

Italia fenomenale nel primo tempo

Quanto riesce a fare la testa! Scalvini alla vigilia aveva detto: «trasformiamo la rabbia per i fatti subiti con la Francia in energia per battere la Svizzera». E l’Italia che entra in campo alla Cluj Arena fa esattamente questo, mette dentro motivazioni, cinismo, forza mentale, sta meglio in campo. E pensa in verticale vincendo tutti i duelli individuali. È questa Italia che, con i suoi meriti, minimizza la Svizzera: che, attenzione, è una squadra capace di schierare otto undicesimi con l’esordio e una manciata di presenze nella nazionale maggiore. E così, sugli sviluppi di una delle percussioni di Bellanova che causeranno l’emicrania a Omeragic e Burch, Tonali pennella l’angolo (da schema) con Pirola che va a staccarsi, salta e batte di testa Salpi con una parabola perfetta. Cinque minuti e ancora Bellanova innesca Gnonto, che calcia e poi ribatte in rete. La punta del Leeds, scelta per agire con Pellegri (Bove e Parisi le altre due novità dal 1’ nel 3-5-2), potrebbe segnare altre due reti ma il portiere della Svizzera devia in entrambe le circostanze facendo ricorso al gesto atletico del tuffo plastico. Ed è ancora dalla parte di Bellanova che nasce il 3-0 in pieno recupero: identica la dinamica con cross che Blum sembra controllare ma poi in modo goffo consegna a Parisi, bravo a crederci restando in pressing e a siglare la sua prima rete in Under 21.

L'Italia perde le misure ma vince

Cosa fa Rahmen a fine tempo? Sposta Omeragic (che deve averglielo chiesto in ginocchio) sul versante destro, arretra a terzino sinistro Jashari, abbassa Rieder accanto a Sohm in mediana e soprattutto piazza Males a galleggiare sul fronte offensivo destro, creando grande imbarazzo. Lì l’Italia perde le misure. Due minuti e Imeri calcia da fuori con il suo piede educato approfittando di una improvvida respinta corta di Okoli e di una scivolata di Cancellieri (appena entrato e sostituito nel finale: l’ala della Lazio non ha impattato sul match come forse Nicolato sperava). Passano cinque minuti da lì e le incertezze di Okoli si amplificano: uscita improvvida sul portatore di palla, scarico su Amdouni, Scalvini e Parisi pasticciano ed è 3-2 (chissà se nella costruzione dell’azione elvetica la palla esce dalla linea fallo laterale: non lo sapremo mai). Ecco che le certezze diventano di colpo paure, ecco che la testa parla alle gambe e le cambia. La Svizzera ci avvolge, Males si mangia clamorosamente il 3-3. Bove, infaticabile sarto a tuttocampo, eccede in generosità e rischia con due contatti in area azzurra. Anche su Tonali un contatto andrebbe rivisto, anche Bellanova si divora il 4-2. Arriva il fischio finale: è 3-2, sotto con la Norvegia.