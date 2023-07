Inghilterra-Spagna, caos alla finale U21: Ashley Cole espulso dopo la rissa

Inghilterra-Spagna, tensione in campo: scoppia la rissa!

La tensione in campo è esplosa dopo il momento decisivo, ovvero il gol di Curtis Jones che ha firmato il risultato finale di 1-0. Al termine del primo tempo la punizione di Palmer viene deviata dal giovane inglese, che sblocca il risultato ed esulta proprio davanti alla panchina spagnola, che reagisce furiosamente. Ne scatta una rissa in campo, con il coinvolgimento anche della panchina inglese. Tutto ciò durante il check del Var per giudicare la rete di Jones. Il caos in campo è durato fino al fischio dell'arbitro e anche nel tunnel verso gli spogliatoi. A farne le spese, per l'arbitro, è stato Ashley Cole: l'ex Chelsea e Arsenal, ora vice-allenatore dell'Inghilterra U21, è stato espluso per la sua reazione contro i calciatori spagnoli.