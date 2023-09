Lettonia-Italia Under 21, le scelte di Nunziata: Pirola capitano

ROMA - La prima del ciclo di Carmine Nunziata alla guida dell’Under 21 si gioca oggi a Jurmala (ore 16 italiane, diretta su Rai2) ed è Lettonia-Italia, esordio degli azzurrini nel gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2025 in Slovacchia: a casa della nazionale di Basovs, che è l’unica con San Marino ad aver già giocato una partita vinta 2-0 e per ora è ovviamente in testa alla classifica. Il ct vice campione del mondo Under 20, promosso con l’uscita di Paolo Nicolato, deve gestire la condizione atletica e qualche acciacco da pesare bene nell’arco delle due partite: quella odierna e quella di martedì prossima in Turchia. «Sicuramente il feedback di questi giorni di lavoro è stato buono, diversi ragazzi li conoscevo già - le parole di Nunziata - in vista della partita ci sarà da valutare in particolare Turicchia, Baldanzi e Miretti che hanno qualche problemino. A inizio stagione lo stato di forma non può essere ottimale».