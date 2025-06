Europei U21, Olanda in semifinale nonostante il rosso a van Bommel. Rensch, errore indolore

L' Olanda U21 batte in dieci uomini il Portogallo , staccando il pass per le semifinali dell' Europeo di categoria, grazie al gol di Poku al minuto 84. Indolore l'espulsione di Ruben van Bommel in apertura di match. In serata, alle ore 21, l'attesissima sfida tra Spagna e Inghilterra . Domani toccherà all'Italia di Nunziata.

Europei Under 21, l'Olanda vince in dieci uomini contro il Portogallo: Poku decisivo

Il primo tempo di Zilina si apre con la clamorosa doppia ingenuità di Ruben van Bommel, capace di guadagnarsi la via degli spogliatoi dopo soli 21 minuti. Due gialli nel giro di 120 secondi e cartellino rosso per il talento dell'AZ Alkmaar, che lascia subito in inferiorità numerica l'Olanda. Il Portogallo potrebbe mettere ulteriormente in discesa la gara alla mezzora, quando Devyne Rensch interviene in modo falloso su Tiago Tomas. Ammonizione per il difensore della Roma e calcio di rigore per i lusitani: dal dischetto va il solito Quenda, che però si lascia ipnotizzare da Roefs e prende in pieno il palo. Nella ripresa, la sfida resta molto equilibrata, fino alla sostituzione che cambia radicalmente l'inerzia dell'incontro: Poku sostituisce Manhoef al 79' e all'84' finalizza l'assist di Maatsen e regala agli Orange la semifinale degli Europei U21. Portogallo eliminato nonostante la superiorità numerica, passa l'Olanda.