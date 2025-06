Italia-Germania Europei U21: orario della partita e dove vederla in tv e streaming

DUNAJSKA STREDA (Slovacchia) - Una sfida senza appello per la Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata che questa sera sfida nei quarti di finale di categoria i pari età della Germania . I tedeschi hanno vinto il proprio raggruppamento a punteggio pieno, l’Italia - pur ottenendo gli stessi punti della Spagna - si è classificata al secondo posto per la peggior differenza reti. Questa sera - sotto gli occhi del nuovo commissario tecnico della Nazionale maggiore Rino Gattuso - l’ Italia cercherà il pass per le semifinali degli Europei : chi si qualifica troverà la vincente tra Francia e Danimarca.

Europei U21, Italia-Germania dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Italia e Germania valevole per gli Europei Under 21 verrà trasmessa in diretta su RaiUno alle 21, la diretta della partita potrà essere seguita anche in streaming su Rai Play.

Europei U21, Italia-Germania, l’orario della partita

Il calcio d’inizio dei quarti di finale degli Europei Under 21 tra Italia e Germania é previsto per le ore 21.00.

Europei Under 21, Italia-Germania, le probabili formazioni

Queste le due probabili formazioni della sfida in programma questa sera a Dunajska Streda:

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Ruggeri, Pirola, Coppola, Zanotti; Ndour, Prati, Fabbian; Casadei; Baldanzi, Gnonto. All: Nunziata

GERMANIA (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Nebel, Martel, Reitz; Gruda, Tresoldi, Woltemade. All: Di Salv