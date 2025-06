Europei Under 21, Tel trascina la Francia in semifinale: Danimarca ko nel finale

PRESOV (SLOVACCHIA) - La Francia batte la Danimarca 3-2 e si qualifica per le semifinali degli Europei Under 21. I transalpini, sotto per 2-1 all'84', (gol di Bischoff, Cisse e Sorensen ), trovano due gol nel giro di due minuti, grazie alle prodezze di Merlin e Tel . Due reti che decidono una sfida emozionante ed equilibrata e che portano i transalpini in semifinale.

Cisse risponde a Bischoff

La Danimarca parte forte e dopo un paio di tentativi di Osula, sfiora il vantaggio al 15', con un destro dal limite di Nartey che si stampa sulla traversa. Passano due minuti e Bischoff si avventa su un pallone vacante al limite dell'area di rigore francese (dopo un errore in uscita di due difensori), per scagliare alle spalle di Restes il gol del vantaggio. La Francia reagisce e al 24' Agoume sfiora il pareggio, con un destro dal limite che sfiora il palo. I transalpini si gettano all'attacco: Provstggard viene ammonito per un intervento in ritardo su Tel, che prima calcia addosso al portiere danese da posizione ravvicinata, poi al 36' sfiora il pareggio con un tiro al volo deviato in corner da Jungdal. A due minuti dall'intervallo Cisse supera Kristensen in dribbling e batte il numero uno della Danimarca con un diagonale perfetto. E' il gol con il quale si chiude il primo tempo.

Merlin e Tel, due gol in un minuto

La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo e al quarto minuto la Danimarca torna in vantaggio: rimessa laterale lunghissima di Bach e Sorensen, da sottomisra, anticipa tutti e inscca il gol del 2-1. Passano due minuti e Lepenant ha subito la palla del pareggio: la sua conclusione ravvicinata è respinta da una scivolata di Bach. Al 71' la Francia trova il pari con Tal, che insacca di testa superando nel gioco aereo Kristensen, ma il Var annulla per posizione irregolare di Lepenant, autore del cross. I transalpini attaccano a testa bassa: al 78' Tel calcia da buona posizione, ma manda il pallone sopra la traversa. Il tecnico francese Baticle si gioca il tutto per tutto e all'81' fa entrare Abline e Magassa. Passano due minuti e il capitano dei Blues Merlin pareggia, con un bolide dal limite dell'area che si insacca sotto l'incrocio dei pali. La Francia ci crede, la Danimarca è sotto shock: un minuto dopo il gol del 2-2, Tel si accentra e con un tiro a girare di destro trova l'angolino alla sinistra di Jungdal. E' la rete che regala alla Francia le semifinali.