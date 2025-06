Germania-Italia diretta Europeo U21: i quarti di finale di oggi

Stasera alla Dac Arena di Dunajska Streda in Slovacchia andrà in scena Germania-Italia, un quarto di finale che in realtà non avrebbe sfigurato come finale di questi Europei Under 21. In questo scontro a eliminazione diretta gli azzurrini dovranno tirare fuori il meglio dato che avranno di fronte una squadra che ha dominato il girone segnando parecchio, 9 gol. Dalla loro i ragazzi del ct Nunziata hanno una difesa che si è dimostrata solida: un solo gol subito, contro la stellare Spagna. In tribuna ci sarà il neo ct della nazionale maggiore, Gennaro Gattuso.