Inghilterra-Germania U21 diretta, segui la finale degli Europei oggi live

Inghilterra e Germania si giocheranno la finale dell' Europeo U21 . I camponi in carica inglesi dovranno difendere il titolo contro Woltemade e compagni, reduci dalle vittorie ai quarti contro l'Italia e in semifinale contro la Francia. L'Inghilterra invece è arrivata all'ultimo atto del torneo battendo prima la Spagna, nel remake della finale della scorsa edizione, e poi l'Olanda in semifinale. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

Martel si propone sull'out di destra, ma il suo cross è facile preda di Beadle. Si fa vedere in avanti la nazionale di Di Salvo, molto aggressiva in fase di non possesso.

Via ad Inghilterra-Germania! Inizia la finale degli Europei Under 21.

20:58

Squadre in campo, è tempo di Inghilterra-Germania U21

In archivio il momento degli inni nazionali, è tempo di fischio d'inizio a Bratislava. Tutto pronto per la finale degli Europei Under 21.

20:51

Europei U21, sarà van der Eijk l'arbitro della finale

Sarà Sander van der Eijk l'arbitro della finale degli Europei Under 21. Il fischietto olandese, appartenente alla sezione di Amstelveen, ha fatto il suo esordio tra i professionisti il 2 aprile 2019, alla soglia dei 28 anni. Oggi dirigerà l'attesissima sfida tra le formazioni U21 di Inghilterra e Germania, coadiuvato dagli assistenti di linea Rens Bluemink e Stefan de Groot. Quarto ufficiale italiano, con Simone Sozza chiamato ad agire tra le panchine. In sala Var Clay Ruperti e César Soto Grado.

20:45

Woltemade, record in vista

Woltemade può scrivere una pagina di storia importante in questi Europei Under 21. Se l'attaccante dello Stoccarda dovesse segnare una doppietta questa sera, diventerebbe il primo giocatore a realizzare otto gol in una fase finale del torneo dall'introduzione della fase a gironi. È a una marcatura di distanza dall'attuale record dello svedese Marcus Berg (sette gol) nel 2009 e ha già eguagliato quello del connazionale Luca Waldschmidt, registrato nel 2019.

20:39

Inghilterra Under 21, Carsley: "Nessuna pressione da parte nostra"

La parola d'ordine, in casa Inghilterra, è spensieratezza: "Questo è il piano. Sono anche giocatori giovani, e dobbiamo tenerlo presente. Non ci sarà alcuna pressione da parte nostra; vogliamo solo che si divertano e che si esprimano", parola di Carsley.

20:36

Lee Carsley: "Continuità? Penso che sarà un vantaggio per la squadra"

Non cambia la formazione dell'Inghilterra Under 21 in occasione della finale degli Europei di categoria: "Abbiamo pensato di essere un po' più costanti stasera con la formazione - ha rivelato nel pre gara il ct Lee Carsley -. Questa squadra ha già giocato insieme in passato, e siamo arrivati ​​a un momento in cui penso che questo sarà un vantaggio per la squadra".

20:30

La panchina della Germania Under 21

A disposizione del ct della Germania, Rosenfelder, Knauff, Rohl, Tresoldi, Thielmann, Ullrich, Siebert, Jander, Baum e Wanner, oltre ai portieri di riserva Ernst e Noll.

20:20

Iling-Junior e Norton-Cuffy in panchina

Oltre ai due portieri Simkin e e Sharman-Lowe, l'Inghilterra avrà a disposizione Edwards, Hackney, Fellows, Rowe, Norton-Cuffy, Gray, Egan-Riley, Iling-Junior, Nwaneri, Morton. Panchina, dunque, per l'ex esterno offensivo della Juve e per il terzino reduce da una stagione vissuta con la maglia del Genoa.

20:10

Europei U21, le formazioni ufficiali di Inghilterra-Germania

Ecco le scelte ufficiali di Carsley e Di Salvo:

INGHILTERRA (4-3-3): Beadle; Hinshelwood, Quansah, Cresswell, Livramento; Anderson, McAtee, Scott; Stansfield, Hutchinson, Elliott. Ct: Carsley.

GERMANIA (4-3-3): Atubolu; Collins, Arrey-Mbi, Oermann, Brown; Nebel, Martel, Reitz; Weiper, Woltemade, Gruda. Ct: Di Salvo.

20:00

Riflettori puntati su Woltemade

Nel giorno di Inghilterra-Germania, cresce la curiosità fra tifosi e addetti ai lavori per la prestazione di Nick Woltemade, punta di diamante dell'Under 21 teutonica. Centravanti classe 2002 dello Stoccarda, alto 1.98m, ha già esordito con la nazionale maggiore, mentre con l'Under 21 ha messo a segno finora 12 gol in 16 partite. Con il club di appartenenza, invece, ha realizzato nell'ultimo anno 17 reti e 3 assist in 33 gare.

19:50

Come arriva la Germania all'ultimo atto

La Germania ai gironi è stata l'unica a raggiungere il punteggio pieno: tre vittorie dei tedeschi contro Repubblica Ceca, Slovenia e Inghilterra. Ai quarti contro l'Italia, Woltemade e compagni passano, ma tutt'altro che senza difficoltà: l'Italia obbliga la Germania a giocare fino ai supplementari nonostante le due espulsioni contro. Rohl regala il passaggio del turno ai suoi nel finale dei supplementari. Tutto facile in semifinale contro la Francia, 3-0 il risultato finale.

19:40

Tuchel e Nagelsmann a Bratislava per l'Europeo U21

Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, a Bratislava per la finale dell'Europeo Under 21 ci saranno entrambi i commissari tecnici delle nazionali maggiori di Inghilterra e Germania, ovvero i due tedeschi Tuchel e Nagelsmann.

19:30

Come arriva l'Inghilterra alla finale

L'Inghilterra in questo Europeo U21 ha già affrontato la Germania. Infatti nella fase a gironi le due nazionali hanno giocato entrambe nel gruppo B. Gli inglesi hanno passato i gironi da secondi in classifica, frutto della vittoria contro la Repubblica Ceca, del pareggio contro la Slovenia e della sconfitta proprio contro la Germania. Ai quarti c'è il remake della finale della scorsa edizione contro la Spagna: anche stavolta vince la selezione di Carsley per 3-1. In semifinale vince anche contro l'Olanda per 2-1 e ora l'ultimo atto a Bratislava per difendere il titolo.