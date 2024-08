Koopmeiners tra Juve e Atalanta: cosa fare all'asta del Fantacalcio®

E adesso cosa fare con Koopmeiners all'asta del Fantacalcio®? Le parole di Gasperini hanno acclarato la rottura del giocatore con l'Atalanta: il centrocampista olandese, uno dei più costosi e più ambiti nel listone Fantacup, vuole solo la Juve e ha deciso di non allenarsi più con la Dea per forzare la mano e arrivare alla cessione. Una mossa che mette in difficoltà i fantallenatori... ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!