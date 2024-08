Consigli Fantacalcio®, centrocampisti che giocano in attacco da prendere all'asta

Se non si gioca al "Mantra" ma al Fantacalcio® tradizionale, è importante costruire all'asta una squadra più offensiva possibile. Ecco perché avere dei centrocampisti travestiti da attaccanti può essere una carta che alla lunga può risultare vincente. Nel listone Fantacup ci sono diversi centrocampisti che in realtà, nelle loro squadre di appartenenza, giocano in attacco o, comunque, sulla trequarti offensiva. Vediamo chi sono. ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!