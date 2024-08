Roma, Dybala resta: rigori e nuova quotazione, cosa cambia al Fantacalcio®

Dybala al Fanta: rigori, assist e quotazione aggiornata

Dybala ancora alla Roma è un'ottima notizia per De Rossi, che potrà contare sugli assist e i gol dell'argentino, molto probabilmente confermato come primo rigorista giallorosso. Ne beneficerà anche Dovbyk, ispirato in attacco dall'estro della Joya, che agirebbe alle sue spalle con Soulé a destra. Nel listone Fantacup aggiornato la quotazione di Dybala non è variata: 35 crediti. E allora, poco ma sicuro, i romanisti lo compreranno in massa. Non solo loro però perché uno come Paulo non garantisce, in genere, 30 o 35 partite a campionato, ma quando è in campo fa la differenza. E allora qualità o quantità? L'ideale, per i Fantallenatori, sarebbe prendere lui e anche Soulé: se non gioca uno gioca l'altro. Se invece giocheranno insieme (Matias costa 20 crediti) tanto meglio. Per la Roma e per gli allenatori. De Rossi e chi si iscriverà a Fantacup

