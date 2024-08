McTominay al Fantacalcio®, un centrocampista con il vizio del gol

Scott McTominay è vicinissimo al Napoli . Direttamente da Manchester, dove con lo United ha giocato nelle giovanili e dal 2016 anche in prima squadra, il britannico della nazionale scozzese è pronto ad aggiungersi come new entry al Fantacalcio® : vediamo insieme caratteristiche tecniche, ruolo e l'impatto che potrebbe avere al Fantacup . ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

Napoli, chi è McTominay

McTominay rinforzerà il centrocampo di Conte. E' prettamente un centrocampista centrale, un mediano molto bravo a difendere ma capace anche di trovare il tempo giusto per andare in gol: la scorsa stagione, in cui si è mosso pure come trequartista, ha segnato 10 reti e fornito 3 assist. All'occorrenza a Manchester è stato schierato in attacco come seconda e prima punta. E' un classe 96' (28 anni da compiere a dicembre) di un metro e novantuno, strutturato e dinamico. Garantisce corsa, recupero palloni e inserimenti, calcia molto bene con il destro. Al Fanta può essere un ottimo tassello da inserire.