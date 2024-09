Fantacalcio®, alla scoperta di Hermoso: giocherà titolare con la Roma?

A mercato finito arriva un rinforzo in difesa per la Roma, Mario Hermoso . Sfumati gli altri obiettivi, il difensore spagnolo è atterrato a Fiumicino ed ha firmato un contratto fino a 2027 e andrà a rinforzare la difesa di De Rossi . Scopriamo insieme le sue caratteristiche e quanto può risultare decisivo al Fantacalcio® . ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

Roma, ecco Hermoso al fanta

Il centrale spagnolo, 1,84 di altezza e classe 1995, eradopo l'ultima esperienzadove ha giocato da, collezionando 45 presenze tra Liga e Champions League, con anche due gol e due assist. Dopo essere cresciuto nelle, è diventato un difensore di grande esperienza, con un totale di 304 presenze in carriera di cui 29 in Champions League, tutte in Spagna tra l'Atletico Madrid, l'Espanyol, il Real Valladolid. Tra le sue caratteristiche spiccano la disponibilità a giocare nella, la sua velocità e la suacon un elevato numero di palloni recuperati a partita (5.4 a partita nell'ultima stagione) e un totale diricevuti nell'ultima stagione. Alla Roma è pronto a stupire, andando ad affiancare e forse aMancini e N’Dicka, la coppia titolare di queste prime giornate di campionato.