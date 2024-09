Infortunati al Fantacalcio®, quanti ko durante la sosta: Roma più colpita

Gli infortunati al Fanta

La Roma ha perso Baldanzi e Pellegrini. Il primo si è infortunato durante la partita dell'Italia Under 21 contro San Marino, il secondo invece ha alzato bandiera bianca nell'esordio in Nations League contro la Francia. Una brutta botta per De Rossi che dovrà rinunciare ai due centrocampisti offensivi. Male anche in casa Juve: Conceiçao si è fermato in allenamento, mentre Nico Gonzalez si è infortunato con l'Argentina. Non sorride nemmeno il Genoa che in questi giorni ha incassato il ko di Miretti.

ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!