Fantacalcio®, la Top 11 della Serie A: guidano Fiorentina, Lazio e Atalanta

Dopo la sosta riprenderà il campionato di Serie A con la tredicesima giornata. Inizio fissato per sabato 23 novembre con Verona-Inter alle 15 e chiusura per il lunedì successivo con Venezia-Lecce alle 20:45. Dunque, manca ancora un po' ed è momento di bilanci. Ecco allora la miglior formazione possibile per fantamedia dopo 12 giornate con almeno il 50% di presenze.