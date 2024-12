Fantacalcio®, gli ex della 15a giornata: da De Ketelaere a Dimarco e Cambiaso

La quindicesima giornata di questa Serie A Enilive 24/25 inizierà venerdì 6 dicembre con Inter-Parma alle 18:30 e il big match tra Atalanta e Milan in serale. Nel sabato di partite, la Juve ospiterà il Bologna alle 18:00 e la Roma il Lecce alle 20:45. Domenica ore 20:45, altro grande spettacolo con il Napoli capolista che ospita la Lazio. Si chiude lunedì con il posticipo tra Monza e Udinese alle 20:45. Come al solito, tanti ex impegnati sui campi di Serie A: ecco la lista completa.