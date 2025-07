FANTACUP, emozioni e sorrisi per la consegna dei premi al primo classificato - VIDEO

Racconta di essere un esperto di liste, rose e voti e a sentire i suoi aneddoti c'è da credere. Arriva direttamente dalla Sardegna Roberto Piras, il vincitore di FANTACUP 2024-2025 , prima edizione. In attesa di quella del prossimo anno (studiate rose e mercato, sarà ancora più ricca), Roberto porta a casa una targa ma, soprattutto, il meraviglioso premio finale: una Mazda3 rossa, consegnatagli direttamente a Roma, nella sede AutoImport di via Salaria, dal Direttore Generale Ottavio Ottaviani e dal Direttore Ivan Zazzaroni . Con loro Claudio Di Benedetto , Direttore Comunicazione Mazda Italia.

Tra una battuta e l'altra, Piras ha raccontato della sua passione per FANTACUP ma non ha voluto regalare troppi consigli e spoiler. In fondo, tra poche settimane si riparte e lui, ha garantito, farà "di tutto per mantenere il titolo". Appuntamento all'anno prossimo!