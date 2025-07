Fantacup, ecco il listone Fantacalcio® con tutti i giocatori, i ruoli e le quotazioni: attenzione a De Bruyne

Il listone di FANTACUP

Ci siamo, è disponibile il listone di Fantacup con tutti i giocatori del campionato italiano, un elenco dettagliato con tutte le informazioni su ogni calciatore di Serie A. Dalla nazionalità all'età, dal piede preferito alle quotazioni e ai ruoli, il listone di Fantacup è il vademecum ideale per iniziare a studiare la prossima rosa del Fanta.

La scelta su De Bruyne, Zaccagni e Leao

Arrivano conferme per due protagonisti già presenti lo scorso anno: Rafael Leao sarà listato come attaccante, mentre Mattia Zaccagni manterrà la sua posizione di centrocampista (ala nel mantra), nonostante il suo impiego spesso offensivo con la Lazio. Ma l'attesa più grande era tutta per Kevin De Bruyne. In tanti tra gli appassionati e i fantallenatori si interrogavano sul suo ruolo, data la sua capacità di svariare tra trequarti, regia e fase offensiva. Ora la decisione è ufficiale: il belga sarà listato centrocampista (trequartista nel mantra). Una notizia che farà felici molti fanta-manager, che potranno contare su uno dei migliori assist-man al mondo. Non perdere tempo, ISCRIVITI E GIOCA!