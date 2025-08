Fantacalcio® 2025/26: i top player per quotazione nel listone Fantacup

Il listone Fantacup del Fantacalcio® 2025/2026 è finalmente uscito e, come ogni anno, salta subito all'occhio la lista dei giocatori con la quotazione più alta. Sono gli attaccanti i grandi protagonisti, ma occhio ad alcuni centrocampisti con il vizio dei bonus, molti nomi noti e qualche sorpresa destinata a far discutere i fantallenatori.

Attaccanti al top: Lautaro guida, Kean insegue

In vetta c'è il solito Lautaro Martinez, con i suoi 34 crediti, confermandosi il riferimento offensivo numero uno per chi vuole puntare sul gol sicuro. Alle sue spalle, però, spicca la presenza di Moise Kean a 33, dopo la stagione straordinaria dello scorso anno. A seguire Romelu Lukaku (31) e la sorpresa Riccardo Orsolini (listato centrocampista), quotato 30, ormai garanzia di gol e rigori a Bologna. Ritornando al reparto attaccanti ci sono Marcus Thuram (29) e Ademola Lookman (29), conclude questa speciale classifica Pulisic (28). Le cifre, come sempre, saranno destinate a cambiare, ma già da ora i fantallenatori sannochi dovranno pagare caro. Ora resta solo da decidere: spendere il capitale su uno di loro o puntare su un attacco più equilibrato?

