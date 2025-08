Fantacalcio®, tutti i rigoristi in Serie A. Atalanta, senza Retegui (e Lookman?) ecco chi tira

Il Fantacalcio® si vince (anche) dal dischetto. Con l'inizio della nuova stagione alle porte, conoscere i rigoristi della Serie A è fondamentale. Alcune certezze restano, ma non mancano i rebus: in casa Atalanta, ad esempio, il quadro è ancora incerto dopo la partenza di Retegui e la probabile uscita di Lookman, finora tra i candidati principali dal dischetto. A Napoli, invece, l'arrivo di Kevin De Bruyne potrebbe cambiare le gerarchie dagli undici metri, stesso discorso per il Milan con l'innesto di Luka Modric.