Fantacalcio®, guida ai portieri: titolari, riserve e terzi per ogni squadra di Serie A 

Un buon reparto portieri può diventare l'ancora di salvezza della tua squadra al Fantacalcio®. All'asta, spesso si tende a trascurare il ruolo, ma chi arriva preparato può costruire una base solida su cui fondare tutta la rosa. Conoscere i primi, secondi e terzi portieri di ogni club di Serie A è essenziale per fare scelte intelligenti e coprirsi in modo efficace durante l'anno. Che si punti su un top di reparto o su un'alternanza low-cost, avere chiara la situazione tra i pali può evitare problemi futuri. Ecco quindi una panoramica squadra per squadra, con tutti i portieri in rosa: per ognuno, il titolare designato, il suo vice e il terzo in gerarchia. ISCRIVITI E GIOCA!
Lista portieri al fanta
Atalanta: Carnesecchi, Sportiello, Rossi
Bologna: Skorupski, Ravaglia, -
Cagliari: Caprile, Radunovic, Ciocci
Como: Butez, Vigorito, -
Cremonese: Audero, Nava, Saro
Fiorentina: De Gea, Martinelli, Lezzerini
Genoa: Leali, Siegrist, Sommariva
Inter: Sommer, Martinez, Di Gennaro
Juventus: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio
Lazio: Provedel*, Mandas*, Furlanetto
Lecce: Falcone, Fruchtl, Samooja
Milan: Maignan, Terracciano, Torriani
Napoli: Meret*, Milinkovic-Savic*, Contini
Parma: Suzuki, Corvi, Rinaldi
Pisa: Scuffet, Semper, Vukovic
Roma: Svilar, Vasquez, Zelesny
Sassuolo: Turati, Satalino, Zacchi
Torino: Israel, Paleari, A.Donnarumma
Udinese: Okoye, Sava, Nunziante
Verona: Montipò, Perilli, Magro