Fantacalcio®, guida ai portieri: titolari, riserve e terzi per ogni squadra di Serie A 

Ecco la lista completa per arrivare pronti all'asta: conoscere i blocchi porta può fare la differenza durante la stagione
Fantacalcio®, guida ai portieri: titolari, riserve e terzi per ogni squadra di Serie A 
2 min

Un buon reparto portieri può diventare l'ancora di salvezza della tua squadra al Fantacalcio®. All'asta, spesso si tende a trascurare il ruolo, ma chi arriva preparato può costruire una base solida su cui fondare tutta la rosa. Conoscere i primi, secondi e terzi portieri di ogni club di Serie A è essenziale per fare scelte intelligenti e coprirsi in modo efficace durante l'anno. Che si punti su un top di reparto o su un'alternanza low-cost, avere chiara la situazione tra i pali può evitare problemi futuri. Ecco quindi una panoramica squadra per squadra, con tutti i portieri in rosa: per ognuno, il titolare designato, il suo vice e il terzo in gerarchia. ISCRIVITI E GIOCA!

Lista portieri al fanta

Atalanta: Carnesecchi, Sportiello, Rossi

Bologna: Skorupski, Ravaglia, -

Cagliari: Caprile, Radunovic, Ciocci 

Como: Butez, Vigorito, -

Cremonese: Audero, Nava, Saro

Fiorentina: De Gea, Martinelli, Lezzerini

Genoa: Leali, Siegrist, Sommariva 

Inter: Sommer, Martinez, Di Gennaro

Juventus: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio

Lazio: Provedel*, Mandas*, Furlanetto

Lecce: Falcone, Fruchtl, Samooja 

Milan: Maignan, Terracciano, Torriani

Napoli: Meret*, Milinkovic-Savic*, Contini

Parma: Suzuki, Corvi, Rinaldi

Pisa: Scuffet, Semper, Vukovic

Roma: Svilar, Vasquez, Zelesny

Sassuolo: Turati, Satalino, Zacchi

Torino: Israel, Paleari, A.Donnarumma

Udinese: Okoye, Sava, Nunziante

Verona: Montipò, Perilli, Magro

