FANTACUP: tutto quello che devi sapere per iscriverti e giocare

FANTACUP è il gioco del Fanta ufficiale di Corriere dello Sport-STADIO e sta tornando con la seconda stagione.

Come funziona

È un gioco semplice,, utilizzabile sia dal sito web che dalle app Fantacup che trovate sugli store Apple e Google e che potete scaricare gratuitamente.di 28 calciatori rispettando i minimi di ruolo: 4 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti e 4 attaccanti. Le quotazioni, i voti e le statistiche sono quelli ufficiali di Fantacalcio.it, le uniche, affidabili, riconosciute!

Quando inizia?

La prima classifica, Back to FANTACUP!, parte in corrispondenza della 1ª giornata del campionato di Serie Ae terminerà con la 4ª giornata di campionato. I premi sono da subito bellissimi: 1 viaggio di 1 settimana per due persone, uno scooter SYM Symphony 200, 1 iPhone 16, 1 biliardino professionale, 5 abbonamenti annuali a DAZN ed un Apple Watch serie 10.

Quando parte la Classifica Generale?

Se rimango indietro ho comunque possibilità di vincere?

e durerà fino alla 38ª ed ultima compresa. Qui i premi sono enormi, una, 1 viaggio , 1 scooter SYM Symphony 200, iPhone 16, Play Station, abbonamento annuale a DAZN, Smart TV 55", Zaino Invicta e fino al 50° classificato buoni Amazon.Certo! Innanzitutto ci sono le classifiche di giornata, che per ognuna delle giornate di campionato, dalla 1ª alla 38ª premiano i primi 10 classificati con dei buoni Amazon da 300, 200, 100 e 50 euro.

Poi c'è la nuova classifica di giornata denominata Fantasecchione, che, sempre per ognuna delle giornate di campionato, dalla 1ª alla 38ª mette in palio ogni settimana uno splendido zaino Invicta Invict-Act Fold.

Inoltre, durante il corso del campionato da ottobre ad aprile, partiranno ulteriori 5 classifiche dove tutti gli iscritti ripartiranno da zero per ognuna classifica ed avranno le stesse possibilità di vincita. Per tutte queste classifiche abbiamo previsto dei premi da favola: viaggi, monopattini elettrici, scooter, iPhone, Apple Watch, Smart TV 55", abbonamenti annuali DAZN, biliardini professionali e letteralmente una valanga di buoni Amazon!

Iscriversi è semplice?

Si, basta cliccare sul link che trovate qui sotto e seguire la procedura guidata.

