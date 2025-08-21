Fantacalcio®, Sanabria alla Cremonese: i suoi numeri

"Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e mettermi a disposizione di mister Nicola, sono qui perché ho tanta voglia di rimettermi in gioco”. Così il nuovo attaccante grigiorosso Antonio Sanabria a poche ore dal suo arrivo alla Cremonese. “Ai nostri tifosi - ha aggiunto - dico che lotteremo e daremo tutto in campo per farli felici e raggiungere i nostri obiettivi. Sono felice di ritrovare il mister, con cui ho già lavorato sia a Genova che a Torino: sa bene cosa posso dare e allo stesso tempo io conosco le sue richieste. Forza Cremo!". ISCRIVITI E GIOCA!