Fantacalcio®, Sanabria alla Cremonese: i suoi numeri

L'ex attaccante del Torino inizia una nuova avventura con la voglia di ritagliarsi più spazio e contribuire a suon di bonus
1 min

"Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e mettermi a disposizione di mister Nicola, sono qui perché ho tanta voglia di rimettermi in gioco”. Così il nuovo attaccante grigiorosso Antonio Sanabria a poche ore dal suo arrivo alla Cremonese. “Ai nostri tifosi - ha aggiunto - dico che lotteremo e daremo tutto in campo per farli felici e raggiungere i nostri obiettivi. Sono felice di ritrovare il mister, con cui ho già lavorato sia a Genova che a Torino: sa bene cosa posso dare e allo stesso tempo io conosco le sue richieste. Forza Cremo!". ISCRIVITI E GIOCA!

Fantacalcio®, i numeri di Sanabria

Con l'asta del Fantacalcio® che si avvicina in attesa dell'inizio del campionato il nome di Sanabria può essere spendibile in chiave Fantacalcio®. Alla Cremonese può riscattare la stagione scorsa giocata con il Torino, durante la quale ha collezionato 26 presenze con appena due gol e un assist. Punterete su di lui? ISCRIVITI E GIOCA!

