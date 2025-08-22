Fantacalcio®, Siebert è un nuovo difensore del Lecce

Terminate e superate le visite mediche di ieri, questa mattina è arrivata la firma sul contratto e l'ufficialità: Jamil Siebert, difensore classe 2002 è un nuovo giocatore del Lecce. Il calciatore tedesco, proveniente dal Fortuna Dusseldorf, ha sottoscritto un contratto di tre anni con opzione per i successivi due. Dopo le foto di rito si è unito alla squadra di Eusebio Di Francesco per l'allenamento di rifinitura in vista della prima giornata di Serie A 2025/2026, per poi imbarcarsi sull'aereo destinazione Genova per il match di domani delle 18.30 contro il Genoa allo stadio Ferraris. Siebert ha scelto il 5 come numero di maglia. ISCRIVITI E GIOCA!
Fantacalcio®, i numeri di Siebert
Con l'asta del Fantacalcio® che si avvicina in attesa dell'inizio del campionato il nome di Siebert può essere spendibile in chiave Fantacalcio® per rafforzare le difese delle squadre. Al Lecce può consolidare le belle prestazioni viste la stagione in Bundesliga 2 (con 22 partite giocate la scorsa stagione e ben 3 assist) e con l'Under 21 tedesca, con cui è stato vice campione d'Europa. Siebert ha superato egregemente i brutti infortuni del 2024 al legamento collaterale mediale del ginocchio e al tendine, recuperando minutaggio, continuità e fisicità. Punterete su di lui?