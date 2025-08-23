Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Fantacalcio®, chi sono i rigoristi più attesi del campionato

I possibili tiratori dagli undici metri delle principali squadre di serie A
Fantacalcio®, chi sono i rigoristi più attesi del campionato© BARTOLETTI
2 min

Con i quattro anticipi in programma oggi, riparte ufficialmente il campionato di Serie A. Un momento particolarmente atteso da tutti i giocatori di Fantacalcio. Tra le varianti, attraverso le quali si scelgono i componenti di una rosa, una delle più ricercate è quella legata ai tiratori dagli undici metri. Avere tra i propri titolari diversi rigoristi, è infatti un ottima base di partenza per provare a scalare le classifiche.

Fantacalcio®, i possibili rigoristi

Con l'asta del Fantacalcio® che si avvicina i nomi dei possibili rigoristi sono stati segnati in rosso da tutti i fantallenatori. Ecco i possibili tiratori dal dischetto, squadra per squadra. L'Atalanta ha Krstovic e De Ketelaere come possibili tiratori. Nel Bologna, allo specialista Orsolini si è aggiunto Ciro Immobile, mentre Esposito e Morata partono in pole nel Cagliari e nel Como. Sanabria, Gudmundsson e Colombo, sono i possibili rigoristi di Cremonese, Fiorentina e Genoa, mentre non si saranno dubbi su Calhanoglu, vero specialista all'Inter. La Juve si affiderà a David, mentre la Lazio punterà su capitan Zaccagni. Camarda potrebbe diventare il rigorista principale nel Lecce, come Pulisic (o Modric) nel Milan. Al Napoli, in assenza di Lukaku, toccherà probabilmente a De Bruyne (anche Lucca è uno specialista), mentre Hernani e Nzola saranno i cecchini di Parma e Pisa. Dybala sarà il rigorista della Roma, mentre Sassuolo, Torino, Udinese e Verona si affideranno a Berardi, Vlasic, Davis e Sarr. Punterete su di loro? Ecco il link per potersi iscrivere e giocare a FantaCup.

 

 

