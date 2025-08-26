Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Fantacalcio®, l'Udinese ufficializza un nuovo attaccante: chi è e i suoi numeri

Il club friuliano ha annunciato l'arrivo dell'ex Midtjylland, disponibile anche nel listone per i fantallenatori
2 min

Adam Buksa è un nuovo giocatore dell'Udinese: lo ha ufficializzato il club friulano con una nota. Nato a Cracovia il 12 luglio del 1996, arriva a titolo definitivo dai danesi del Midtjylland e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. ISCRIVITI E GIOCA!

Buksa all'Udinese e al Fantacalcio®: i numeri

Centravanti con una struttura fisica importante, ma dotato di un buon dinamismo, ha nelle sue corde sia il gioco spalle alla porta che la finalizzazione: per lui doppia cifra in entrambi gli ultimi due campionati, oltre ad aver realizzato diversi gol in competizioni europee con club e Nazionale. In Friuli ritroverà Kosta Runjaic che lo allenò al Pogon Stettino, in Polonia, quando realizzò 22 gol in 52 presenze e ricevette la chiamata del New England Revolution, in Mls. Dopo l'esperienza negli Usa, ha militato anche nel Lens in Francia, nell'Antalyaspor in Turchia, e fino a ieri nel Midtjylland in Danimarca. È un nazionale polacco: ha raccolto 23 presenze e 7 gol dall'esordio avvenuto nel 2021. Ha disputato due partite segnando una rete ai Paesi Bassi all'ultimo Europeo. ISCRIVITI E GIOCA!

