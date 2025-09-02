Openda alla Juve può essere la sorpresa del Fantacalcio®

Lois Openda è un nuovo giocatore della Juventus . L'attaccante ex Lipsia arriva per arricchire le soluzioni offensive di Tudor e regalare bonus ai fantallenatori. Inizialmente dovrà sgomitare per ricavarsi spazio, ma alla lunga potrebbe anche diventare un titolare dei bianconeri. Gioca sia da centravanti, sfruttando la sua velocità e la sua tecnica, sia da seconda punta, mettendosi in questo caso al servizio dei compagni. È infatti capace di andare con frequenza in gol e di regalare assist: la scorsa stagione ha sfiorato la "doppia doppia", collezionando 9 gol e 9 assist in Bundesliga in 33 partite . È decisamente un giocatore interessante per il Fantacalcio®. ISCRIVITI E GIOCA!

Openda: "Velocità e potenza i miei punti di forza"

"La velocità e la potenza sono i miei più grandi punti di forza. Seguo molto questo campionato, so che non è facile giocare qui perché ci sono ottime squadre e ottime difese, ma non vedo l'ora di esordire". Lo ha detto ai media ufficiali bianconeri Openda dopo l'annuncio del suo acquisto. "Sono molto felice di essere qui, quando ho saputo dell'interessamento della Juve non ho dormito. Tutti mi hanno accolto benissimo, le strutture sono molto belle", ha aggiunto l'ex Lipsia.