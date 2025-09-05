Fantacalcio®, addio a Bennacer: il Milan lo cede in prestito alla Dinamo Zagabria

Ismael Bennacer non sarà più presente al Fantacalcio®. Il centrocampista algerino, infatti, saluta il Milan e si trasferisce in Croazia alla Dinamo Zagabria. L'ufficialità è arrivata con un annuncio sui canali social del club croato: "Siamo lieti di annunciare che Ismael Bennacer si unirà alla nostra squadra".