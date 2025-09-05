Fantacalcio®, addio a Bennacer: il Milan lo cede in prestito alla Dinamo Zagabria

© AC Milan via Getty Images
Ismael Bennacer non sarà più presente al Fantacalcio®. Il centrocampista algerino, infatti, saluta il Milan e si trasferisce in Croazia alla Dinamo Zagabria. L'ufficialità è arrivata con un annuncio sui canali social del club croato: "Siamo lieti di annunciare che Ismael Bennacer si unirà alla nostra squadra".
Bennacer lascia la Serie A
Dopo il prestito dello scorso anno al Marsiglia, Bennacer non ha trovato spazio neanche in questa stagione, finendo ai margini della rosa rossonera. La Dinamo e il Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con diritto di riscatto: il giocatore arriverà a Zagabria per le visite mediche e la firma ufficiale del contratto. Per i fantallenatori, il trasferimento significa la perdita di una sicurezza a centrocampo.