Fantacalcio®, i consigli per la terza giornata di Serie A

Il Fantacalcio® entra sempre più nel vivo con la terza giornata di Serie A. Tra i pali spicca il nome di Marco Carnesecchi: l'estremo difensore dell'Atalanta ha iniziato il campionato incassando gol nelle prime due partite, ma contro il Lecce in casa la Dea ha la grande occasione di trovare il primo clean sheet stagionale. I giallorossi non dispongono di un reparto offensivo tra i più temibili della categoria e la squadra di Juric può approfittarne. In difesa è il momento di dare fiducia a Nuno Tavares. Il terzino portoghese lo scorso anno aveva impressionato per capacità di spinta e assist, ma in questo avvio non ha ancora inciso. Contro il Sassuolo, però, potrebbe tornare a lasciare il segno con una giocata decisiva.