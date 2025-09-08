Fantacalcio®, i consigli per la terza giornata di Serie A

Il Fantacalcio® entra sempre più nel vivo con la terza giornata di Serie A. Tra i pali spicca il nome di Marco Carnesecchi: l'estremo difensore dell'Atalanta ha iniziato il campionato incassando gol nelle prime due partite, ma contro il Lecce in casa la Dea ha la grande occasione di trovare il primo clean sheet stagionale. I giallorossi non dispongono di un reparto offensivo tra i più temibili della categoria e la squadra di Juric può approfittarne. In difesa è il momento di dare fiducia a Nuno Tavares. Il terzino portoghese lo scorso anno aveva impressionato per capacità di spinta e assist, ma in questo avvio non ha ancora inciso. Contro il Sassuolo, però, potrebbe tornare a lasciare il segno con una giocata decisiva.
Paz e Esposito: i nomi per il centrocampo e l'attacco
A centrocampo riflettori puntati su Nico Paz. Dopo una prestazione al di sotto delle sue qualità contro il Bologna, il talento argentino vuole tornare al gol (dopo la splendida punizione realizzata ai danni della Lazio) contro il Genoa. In attacco, invece, il nome caldo è quello di Sebastiano Esposito. L'attaccante del Cagliari ha fame di gol e vuole trovare il primo centro stagionale davanti al suo pubblico, proprio contro la squadra che lo aveva cercato in estate. Una motivazione in più per scommettere su di lui.