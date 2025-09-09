Fantacalcio®, gli sconsigliati per la terza giornata di Serie A 

Il Fantacalcio® non è fatto solo di nomi da schierare, ma anche di scelte difficili e di esclusioni che possono fare la differenza. In questa terza giornata di Serie A ci sono diversi giocatori che, per condizione, avversario o contesto, è meglio evitare. Tra i pali il nome da lasciare fuori è Israel. Dopo il clean sheet casalingo contro la Fiorentina, il portiere del Torino si troverà di fronte una Roma targata Gasperini che ha trovato ritmo con due vittorie consecutive. All'Olimpico, con una squadra in fiducia e vogliosa di allungare la striscia, il malus è dietro l'angolo. In difesa occhio a Comuzzo. Il giovane difensore dovrà affrontare il Napoli di Antonio Conte, una delle formazioni più in forma del campionato. Meglio non rischiare un voto basso e affidarsi ad alternative più sicure.
Centrocampo e attacco: due scelte da evitare
A centrocampo meglio rinunciare a Remo Freuler. Lo svizzero è sempre prezioso in termini di equilibrio, ma poco incisivo quando si tratta di bonus. Il Bologna, inoltre, sarà ospite del Milan a San Siro: con un centrocampo rivoluzionato e l'arrivo di Rabiot tra i rossoneri, la sfida rischia di essere molto complicata. In attacco, infine, Stulic e Camarda sono nomi da non schierare. Innanzitutto perché in ballottaggio tra loro, e poi perché il match contro l'Atalanta a Bergamo si preannuncia ostico. I nerazzurri, ancora a secco di vittorie in campionato, davanti al proprio pubblico vorranno reagire e concedere poco. In una giornata così ricca di insidie, saper scegliere chi lasciare in panchina può essere determinante tanto quanto azzeccare i nomi giusti da schierare.