Fantacalcio®, il Bologna perde Pobega e Sulemana: quante partite saltano

È ripresa questa mattina la preparazione del Bologna in vista della sfida contro il Milan. La squadra ha svolto attivazione atletica, esercitazioni tecniche e una partitella a campo ridotto. Il gruppo ha ritrovato Skorupski, rientrato dagli impegni con la nazionale polacca. Hanno invece lavorato a parte Holm e Casale, mentre Immobile ha proseguito le terapie. Gli esami a cui è stato sottoposto Pobega, in seguito a un risentimento muscolare, hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro: i tempi di recupero sono stimati in circa tre settimane. Stesso destino per Sulemana, che ha riportato una lesione del legamento collatterale mediale destro, con stop di circa quattro settimane.