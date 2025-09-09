Fantacalcio®, il Bologna perde Pobega e Sulemana: quante partite saltano

È ripresa questa mattina la preparazione del Bologna in vista della sfida contro il Milan. La squadra ha svolto attivazione atletica, esercitazioni tecniche e una partitella a campo ridotto. Il gruppo ha ritrovato Skorupski, rientrato dagli impegni con la nazionale polacca. Hanno invece lavorato a parte Holm e Casale, mentre Immobile ha proseguito le terapie. Gli esami a cui è stato sottoposto Pobega, in seguito a un risentimento muscolare, hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro: i tempi di recupero sono stimati in circa tre settimane. Stesso destino per Sulemana, che ha riportato una lesione del legamento collatterale mediale destro, con stop di circa quattro settimane. ISCRIVITI E GIOCA!
Quando tornano Immobile e Casale?
L'attaccante si è infortunato durante la prima giornata contro la Roma, gli esami strumentali effettuati a due giorni di distanza dallo stop hanno riscontrato una lesione del retto femorale destro. I tempi di recupero per Immobile sono stimati in circa otto settimane a partire dal 25 agosto. Casale sta recuperando bene dall'infortunio che lo aveva bloccato lo scorso 24 agosto, anche se è difficile vederlo in campo nella prossima sfida contro il Milan a San Siro. Non si vogliono forzare i tempi, più facile un rientro contro il Genoa oppure in Europa League nella trasferta contro l'Aston Villa. Il Bologna continua dunque la marcia di avvicinamento alla delicata trasferta di San Siro con diverse situazioni da monitorare sul fronte infortuni, nella speranza di recuperare più uomini possibili nel giro delle prossime settimane.