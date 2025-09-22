Kean, inizio flop al Fantacalcio®: crollano valore e quotazione

L'inizio di stagione di Moise Kean non sta rispettando le aspettative. Dopo quattro giornate di campionato, l'attaccante della Fiorentina non ha ancora portato alcun bonus a chi ha deciso di puntare su di lui al Fantacalcio® , nonostante una spesa importante in sede d'asta. Un dato che sorprende, soprattutto se confrontato con la passata stagione, quando alla stessa altezza di calendario aveva già siglato due gol, aprendo un campionato poi chiuso con 19 reti.

ISCRIVITI E GIOCA!

Kean, i numeri del flop

La quotazione iniziale di Kean (33) è già scesa a 30, mentre il fantavalore di mercato è precipitato da 375 a 340. Un calo che riflette l'involuzione di rendimento di un calciatore da cui ci si aspettava molto di più. Al momento, Kean è l'attaccante che più di tutti sta tradendo le aspettative iniziali. Ora l'attesa è tutta rivolta alla prossima giornata di campionato, quando la Fiorentina sarà impegnata sul campo del Pisa in un derby che promette scintille. Per Kean sarà l'occasione giusta per invertire la rotta e provare a regalare finalmente un sorriso ai suoi fantallenatori.

ISCRIVITI E GIOCA!