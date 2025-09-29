Decisione importante in casa Lazio che ha effetti diretti anche sul Fantacalcio® . La società biancoceleste ha infatti comunicato la sostituzione temporanea nella lista ufficiale di Serie A di Fisayo Dele-Bashiru , sostituito da Toma Basic . Una scelta figlia dell'infortunio rimediato dal centrocampista nigeriano nel derby e della sua prossima partenza per la Coppa d'Africa .

Cosa cambia per il Fantacalcio®

Per i fantallenatori non si tratta di un addio definitivo: al momento Dele-Bashiru non avrà l'asterico nel listone, segno che l'esclusione è considerata temporanea. Il suo nome potrà infatti essere reinserito in lista una volta superato l'infortunio. Nel frattempo Basic torna pienamente a disposizione di Sarri, e di riflesso, diventa un profilo di nuovo interessante anche in ottica Fantacalcio®, specie in leghe numerose. Il comunicato della Lazio chiarisce: "A seguito dell'infortunio occorso al calciatore Fisayo Dele-Bashiru, è stata richiesta la sostituzione temporanea nella lista ufficiale depositata presso la Lega Serie A. Al suo posto è stato inserito il calciatore Toma Basic, che da oggi entra a far parte della lista disponibile per le gare ufficiali del campionato". Un'ulteriore conferma che, salvo imprevisti, Dele-Bashiru tornerà a disposizione nei prossimi mesi: i fantallenatori dovranno solo armarsi di pazienza.

