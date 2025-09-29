Fantacalcio®, Dovbyk insidia Ferguson: ballottaggio aperto in attacco per la Roma

Il reparto offensivo continua a regalare spunti interessanti per i fantallenatori. Dopo un'estate tribolata, in cui sembrava lasciare la Roma, Artem Dovbyk si sta ritagliando spazio e nelle ultime due uscite è stato schierato dal primo minuto, segnando anche dopo appena sette minuti contro il Verona. Il titolare resta però Ferguson, considerato punto fermo dell'allenatore, anche se deve ancora trovare la via del gol e convincere del tutto con i suoi numeri.
Fantacalcio®: Dovbyk rilancia le proprie quotazioni
La mancanza di reti da parte di Ferguson ha permesso a Dovbyk di rimettersi in gioco e di insidiare seriamente le gerarchie. L'ucraino, pur non essendo il titolare designato, diventa così un'opzione sempre più concreta, soprattutto in ottica turnover e partite ravvicinate. Per il Fantacalcio®, questo si traduce in una situazione di ballottaggio aperto: Ferguson resta la prima scelta, ma chi ha puntato su Dovbyk all'asta può tornare a sperare in un rendimento da protagonista.