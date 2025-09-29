Fantacalcio®, Dovbyk insidia Ferguson: ballottaggio aperto in attacco per la Roma

Il reparto offensivo continua a regalare spunti interessanti per i fantallenatori. Dopo un'estate tribolata, in cui sembrava lasciare la Roma , Artem Dovbyk si sta ritagliando spazio e nelle ultime due uscite è stato schierato dal primo minuto, segnando anche dopo appena sette minuti contro il Verona . Il titolare resta però Ferguson , considerato punto fermo dell'allenatore, anche se deve ancora trovare la via del gol e convincere del tutto con i suoi numeri.

ISCRIVITI E GIOCA!

Fantacalcio®: Dovbyk rilancia le proprie quotazioni

La mancanza di reti da parte di Ferguson ha permesso a Dovbyk di rimettersi in gioco e di insidiare seriamente le gerarchie. L'ucraino, pur non essendo il titolare designato, diventa così un'opzione sempre più concreta, soprattutto in ottica turnover e partite ravvicinate. Per il Fantacalcio®, questo si traduce in una situazione di ballottaggio aperto: Ferguson resta la prima scelta, ma chi ha puntato su Dovbyk all'asta può tornare a sperare in un rendimento da protagonista.

ISCRIVITI E GIOCA!