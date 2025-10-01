Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Fantacalcio®, la top 11 delle prime cinque giornate di Serie A 

I migliori giocatori fino ad ora del campionato: ecco voti e fantavoti
Fantacalcio®, la top 11 delle prime cinque giornate di Serie A 
2 min

Le prime cinque giornate di Serie A hanno già regalato grande spettacolo, tra risultati sorprendenti e prestazioni individuali capaci di fare la differenza anche al Fantacalcio®. Se da un lato alcune certezze hanno mantenuto le promesse, dall'altro non sono mancate rivelazioni che si sono subito messe in mostra. Per comporre la miglior formazione di questo avvio di stagione sono stati selezionati esclusivamente i giocatori che hanno giocato tutte e cinque le partite e con la fantamedia più alta (MV: media voto; FM: fantamedia). ISCRIVITI E GIOCA!

La Top 11 delle prime cinque giornate di Serie A (3-4-3)

Svilar (Rom): 1 gol subito - MV 6.4 e FM 6.2

 

Di Marco (Int): 1 gol, 2 assist - MV 6.6 e FM 7.5

Baschirotto (Cre): 2 gol - MV 6.4 e FM 7.5 

Pavlovic (Mil): 1 gol - MV 6.4 e FM 7

 

Pulisic (Mil): 4 gol, 2 assist - MV 7.3 e FM 10.1

Nico Paz (Com): 3 gol, 2 assist - MV 7 e FM 9.1

Orsolini (Bol): 3 gol - MV 6.3 e FM 8.1

De Bruyne (Nap): 3 gol - MV 6.3 FM 8

 

Thuram (Int): 3 gol, 1 assist - MV 6.7 e FM 8.7

Castellanos (Laz): 2 gol, 3 assist - MV 6.6 e FM 8.3

Krstovic (Ata): 2 gol, 3 assist - MV 6.3 e FM 8.1

