Cancellieri alla Lazio è la sorpresa del Fantacalcio®: come è cambiata la sua quotazione 

Tornato alla Lazio quest'estate, Matteo Cancellieri si è trovato subito di fronte a una grande occasione: con il mercato bloccato e lo stop di Isaksen che lo ha costretto a saltare buona parte della preparazione, il classe 2002 ha iniziato la stagione da titolare. Una chance che il giovane romano non ha sprecato, conquistando la fiducia di Sarri e il cuore dei fantallenatori.

ISCRIVITI E GIOCA!

L'esplosione: tre gol e un record in biancoceleste

Dopo prestazioni convincenti nelle prime giornate, Cancellieri ha alzato ulteriormente l'asticella: tre reti nelle ultime due gare di campionato, con il gol contro il Genoa e una splendida doppietta all'Olimpico contro il Torino. Un exploit che lo ha fatto entrare nella storia come il secondo giocatore più giovane della Lazio a firmare una doppietta in Serie A. Un rendimento che non passa inosservato nemmento al Fantacalcio®: partito con una quotazione iniziale di 3 sul listone Fantacup mentre il suo fantavalore di mercato attuale è già salito a quota 20 sull'app Fantacalcio, rendendolo una delle sorprese più gradite di questo inizio stagione. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma con le sue qualità tecniche e atletiche Cancellieri ha tutto per imporsi come un protagonista della Lazio e, chissà, diventando anche un punto di riferimento stabile per i fantallenatori.

ISCRIVITI E GIOCA!