Sette sorprese dopo l'ultima giornata: cosa cambia al Fantacalcio®

Da Cancellieri a Muric, passando per Borrelli e Cambiaghi: le novità più intriganti per i fantallenatori dopo la sesta di Serie A
Sette sorprese dopo l'ultima giornata: cosa cambia al Fantacalcio®
4 min

La sesta giornata di Serie A ci ha regalato più di una sorpresa, con protagonisti inattesi che hanno cambiato le gerarchie nelle loro squadre e al tempo stesso le prospettive al Fantacalcio®. La sosta delle nazionali è il momento giusto per fare il punto e capire chi sono i volti nuovi da monitorare: giocatori che fino a poche settimane fa sembravano comprimari, ma che ora stanno diventando pedine preziose. Alcuni hanno trovato continuità, altri hanno sfruttato infortuni o scelte tecniche, altri ancora hanno stupito con prestazioni sopra le aspettative. Ecco sette nomi da segnare sul taccuino.

Matteo Cancellieri

Tre gol in cinque partite a voto: l'esterno della Lazio è esploso, complice lo stop di Isaksen. Sarri gli ha dato fiducia e Cancellieri ha risposto con gol pesanti contro Genoa e Torino. Peccato che sia listato come attaccante e non centrocampista, altrimenti sarebbe stato un quasi top al Fantacalcio®. Resta però un giocatore da tenere in considerazione, anche se presto dovrà giocarsi il posto con Isaksen

Gennaro Borrelli 

Arrivato a Cagliari prima di Belotti, sembrava destinato a un ruolo marginale. L'infortunio del gallo ha però cambiato tutto: contro l'Udinese ha trovato il gol e si candida a un minutaggio importante. Non sarà titolare fisso, ma ha aumentato la sua appetibilità al Fantacalcio®.

Nicolò Cambiaghi 

Due assist e un gol nelle prime uscite, l'esterno del Bologna ha convinto Italiano e si è preso la fascia sinistra. Lo scorso anno era partito dietro nelle gerarchie, ma oggi è la prima scelta, davanti anche a Rowe. Una sorpresa che può regalare bonus interessanti.

Riccardo Sottil 

Con il Lecce di Di Francesco si è imposto come titolare nella fascia. Un gol e un assist in cinque partite a voto: era partito dietro a Pierotti e Morente, ma ha sfruttato l''infortunio di Tete e ora è un punto fermo della squadra. 

Brooke Norton-Cuffy

Assist al Maradona e un ruolo che intriga al Fantacalcio®: listato difensore, ma in alcune partite Vieira lo utilizza più avanzato, quasi da esterno alto. Sempre titolare, può portare voti solidi e qualche bonus a sorpresa.

Bryan Cristante

Gol pesante a Firenze: il centrocampista della Roma non è un nome da bonus continui, ma ogni tanto lascia il segno. La sua fanta-media è buona (6,67), resta un pilastro della squadra e una certezza per chi cerca stabilità più che fiammate. 

Arijanet Muric

È lui la vera sorpresa in porta. Dopo la prima con Turati, Grosso ha puntato su Muric e non lo ha più tolto. Prestazioni da modificatore: tre volte voto 7 nelle ultime sei, con parate decisive. Ha ribaltato le gerarchie del Sassuolo e oggi è titolare fisso, con Turati relegato a vice. 

