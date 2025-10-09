Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, Bailey ancora ai box: quando può rientrare e i consigli per il Fantacalcio®

L'esterno giamaicano lavora ancora a parte ma punta il rientro: le ultime per i fantallenatori
Roma, Bailey ancora ai box: quando può rientrare e i consigli per il Fantacalcio®
L'arrivo di Leon Bailey alla Roma è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi e dai fantallenatori. Velocità, dribbling e capacità di incidere negli ultimi metri: il profilo ideale per dare nuova linfa all'attacco giallorosso. Purtroppo, il destino ha voluto diversamente. L'ex Aston Villa si è infatti fermato già al primo allenamento con la nuova squadra, riportando una lesione miotendinea al retto femorale. Inizialmente si parlava di un mese di stop, ma a distanza di un mese e mezzo il giocatore non è ancora rientrato in gruppo. Al momento sta completando il perscorso di riabilitazione individuale a Trigoria, mentre lo staff medico monitora passo dopo passo i suoi progressi. 

Obiettivo Inter: rientro graduale e gestione fantacalcistica 

L'idea della Roma è di riportarlo in gruppo nei prossimi giorni, con la speranza di averlo almeno in panchina per la sfida con l'Inter del 18 ottobre. È difficile immaginare che possa essere subito titolare: la gestione sarà cauta, con minutaggi progressivi per evitare ricadute. Al Fantacalcio® rimane un investimento in attesa, se lo avete già in rosa conviene tenerlo e pazientare, ma chi pensa di prenderlo al mercato deve essere consapevole che non sarà subito decisivo. In prospettiva, però, il suo talento potrebbe trasformarsi in un'arma importante, specialmente in un reparto offensivo giallorosso che ha bisogno di alternative di qualità. 

