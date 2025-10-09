Roma, Bailey ancora ai box: quando può rientrare e i consigli per il Fantacalcio®

L'arrivo di Leon Bailey alla Roma è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi e dai fantallenatori. Velocità, dribbling e capacità di incidere negli ultimi metri: il profilo ideale per dare nuova linfa all'attacco giallorosso. Purtroppo, il destino ha voluto diversamente. L'ex Aston Villa si è infatti fermato già al primo allenamento con la nuova squadra, riportando una lesione miotendinea al retto femorale. Inizialmente si parlava di un mese di stop, ma a distanza di un mese e mezzo il giocatore non è ancora rientrato in gruppo. Al momento sta completando il perscorso di riabilitazione individuale a Trigoria, mentre lo staff medico monitora passo dopo passo i suoi progressi.