Fantacalcio®, la classifica dei tiri fuori dallo specchio: ecco chi comanda

Scopriamo chi sono i giocatori meno precisi dopo le prime sei giornate di Serie A
Fantacalcio®, la classifica dei tiri fuori dallo specchio: ecco chi comanda
2 min

Chi calcia più volte fuori dallo specchio in Serie A? Un dato curioso che fotografa la precisione (o meglio, la poca precisione) dei giocatori e che pesa anche in ottica Fantacalcio®. In testa, come già successo nella graduatoria dei fuorigioco, c'è Moise Kean della Fiorentina. L'attaccante viola conferma un avvio complicato: soltanto 1 gol e ben 5 insufficienze su 6 partite. 

Top giocatori per tiri fuori dopo 6 giornate

Kean (Fiorentina): 14 tiri fuori

Krstovic (Atalanta): 10 tiri fuori

Orban (Verona): 10 tiri fuori 

Thuram (Inter): 8 tiri fuori 

Cutrone (Parma): 7 tiri fuori

Dimarco (Inter): 7 tiri fuori

Simeone (Torino): 7 tiri fuori

Davis (Udinese): 6 tiri fuori

Soulé (Roma): 6 tiri fuori

Anguissa (Napoli): 6 tiri fuori

