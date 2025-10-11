Fantacalcio®, la classifica dei tiri fuori dallo specchio: ecco chi comanda

Chi calcia più volte fuori dallo specchio in Serie A? Un dato curioso che fotografa la precisione (o meglio, la poca precisione) dei giocatori e che pesa anche in ottica Fantacalcio®. In testa, come già successo nella graduatoria dei fuorigioco, c'è Moise Kean della Fiorentina. L'attaccante viola conferma un avvio complicato: soltanto 1 gol e ben 5 insufficienze su 6 partite.
Top giocatori per tiri fuori dopo 6 giornate
Kean (Fiorentina): 14 tiri fuori
Krstovic (Atalanta): 10 tiri fuori
Orban (Verona): 10 tiri fuori
Thuram (Inter): 8 tiri fuori
Cutrone (Parma): 7 tiri fuori
Dimarco (Inter): 7 tiri fuori
Simeone (Torino): 7 tiri fuori
Davis (Udinese): 6 tiri fuori
Soulé (Roma): 6 tiri fuori
Anguissa (Napoli): 6 tiri fuori