Fantacalcio® e Juve senza Bremer: le possibili mosse di Tudor che coinvolgono difesa e centrocampo

Brutte notizie per Igor Tudor e per tutti i fantallenatori che avevano appena ritrovato uno dei pilastri difensivi più affidabili della Serie A. Gleison Bremer ha riportato una lesione al ginocchio sinistro, un nuovo infortunio che rischia di tenerlo fuori a lungo e di pesare sia sul rendimento difensivo della Juventus sia nelle scelte dei fantallenatori che avevano puntato su di lui come garanzia di rendimento, titolarità e bonus difensivi. Il brasiliano, dopo un lungo periodo di stop, era appena rientrato a pieno regime, ma il nuovo problema fisico potrebbe compromettere il resto della sua stagione. Le prime valutazioni mediche parlano di tempi di recupero ancora da definire, ma difficilmente brevi (visto che si dovrà operare). Tudor dovrà quindi ricorrere ai ripari, e con lui anche i fantallenatori.