Fantacalcio®, tutti i rigoristi della Serie A 2025

Nel Fantacalcio® si vince anche grazie ai dettagli, e i rigori rappresentano da sempre una fonte preziosa di bonus: avere in rosa un rigorista affidabile può spostare equilibri e classifiche. Per questo è fondamentale conoscere le gerarchie dagli undici metri dei club di Serie A e capire dove ci siano ancora incertezze. Se alcune squadre hanno una lista ben definita di specialisti, altre devono ancora sciogliere dei dubbi, soprattutto per mancanza di episodi: è il caso dell'Atalanta, che fin qui non ha ancora avuto rigori a favore, lasciando aperte le gerarchie interne.