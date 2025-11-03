Corriere dello Sport.it
Fantacalcio®, tutti i rigoristi della Serie A 2025

I designati per calciare dagli undici metri e le seconde scelte

I designati per calciare dagli undici metri e le seconde scelte
2 min
TagsSerie ARigoristiFANTACUPFantacalcio

Nel Fantacalcio® si vince anche grazie ai dettagli, e i rigori rappresentano da sempre una fonte preziosa di bonus: avere in rosa un rigorista affidabile può spostare equilibri e classifiche. Per questo è fondamentale conoscere le gerarchie dagli undici metri dei club di Serie A  e capire dove ci siano ancora incertezze. Se alcune squadre hanno una lista ben definita di specialisti, altre devono ancora sciogliere dei dubbi, soprattutto per mancanza di episodi: è il caso dell'Atalanta, che fin qui non ha ancora avuto rigori a favore, lasciando aperte le gerarchie interne. 

Lista dei rigoristi

Atalanta: Lookman, De Ketelaere

Bologna: Orsolini, Castro

Cagliari: Esposito, Gaetano

Como: Paz, Morata

Cremonese: Vardy, Vazquez

Fiorentina: Gudmundsson, Kean

Genoa: Colombo, Cornet

Inter: Calhanoglu, Zielinski

Juventus: Vlahovic, Yildiz

Lazio: Zaccagni, Cataldi

Lecce: Camarda, Stulic

Milan: Pulisic, Leao

Napoli: De Bruyne, Hojlund

Parma: Pellegrino, Cutrone

Pisa: Cuadrado, Nzola

Roma: Dybala, Dovbyk

Sassuolo: Berardi, Pinamonti

Torino: Simeone, Vlasic

Udinese: Davis, Zaniolo

Verona: Orban, Giovane

