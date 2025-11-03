Fantacalcio®, la top 11 delle prime dieci giornate di Serie A 

Le prime dieci giornate di Serie A hanno già offerto un grande spettacolo, tra risultati a sorpresa e protagonisti inattesi che hanno saputo lasciare il segno anche al Fantacalcio®. Se da un lato alcune certezze hanno confermato le aspettative, dall'altro non sono mancati volti nuovi capaci di brillare fin da subito. Per costruire la miglior formazione di questo inizio stagione sono stati considerati esclusivamente i giocatori sempre presenti nelle prime dieci partite, selezionati in base alla fantamedia più alta (MV = media voto; FM = fantamedia).