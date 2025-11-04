Fantacalcio®, si ferma Dybala: Dovbyk può prendersi il posto da titolare 

Paulo Dybala si ferma ancora e l'apprensione corre veloce anche tra i fantallenatori. L'attaccante argentino è uscito all'84' della sfida contro il Milan, subito dopo aver calciato il rigore, con una smorfia che ha ricordato a molti il recente stop di De Bruyne. Gli esami hanno rilevato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro, un infortunio che costringerà la Joya a saltare alcune partite, ma che non dovrebbe comportare uno stop particolarmente lungo anche grazie alla sosta imminente. La perdita è comunque pesante per la Roma e per chi ha puntato su di lui al Fantacalcio®: Dybala stava trovando continuità, utilizzato ultimamente come falso nove da Gasperini. Una scelta tattica che aveva diviso, ma che in più occasione aveva dato buoni frutti.