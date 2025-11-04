Fantacalcio®, si ferma Dybala: Dovbyk può prendersi il posto da titolare
Paulo Dybala si ferma ancora e l'apprensione corre veloce anche tra i fantallenatori. L'attaccante argentino è uscito all'84' della sfida contro il Milan, subito dopo aver calciato il rigore, con una smorfia che ha ricordato a molti il recente stop di De Bruyne. Gli esami hanno rilevato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro, un infortunio che costringerà la Joya a saltare alcune partite, ma che non dovrebbe comportare uno stop particolarmente lungo anche grazie alla sosta imminente. La perdita è comunque pesante per la Roma e per chi ha puntato su di lui al Fantacalcio®: Dybala stava trovando continuità, utilizzato ultimamente come falso nove da Gasperini. Una scelta tattica che aveva diviso, ma che in più occasione aveva dato buoni frutti.
Chi prende il posto di Dybala?
Con la Joya ai box, la domanda per la Roma e per il Fantacalcio® è una sola: chi giocherà al suo posto? Nelle ultime uscite il tecnico aveva puntato con decisione sul falso nove, ma ora si apre la porta per un ritorno del centravanti puro. Il principale candidato è Artem Dovbyk, tornato al gol nell'ultima gara casalinga dei giallorossi e pronto a prendersi un ruolo da protagonista. Per i fantallenatori che lo hanno in rosa si tratta di una possibile svolta: minuti e responsabilità in più possono tradursi in bonus.